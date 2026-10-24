Адміністрації Байдена та Трампа раніше просили SpaceX вмикати та вимикати Starlink – ЗМІ

Адміністрації чинного президента США Дональда Трампа та його попередника Джозефа Байдена кілька разів зверталися до компанії SpaceX Ілона Маска з вимогами увімкнути або вимкнути послугу супутникового зв'язку Starlink у різних країнах задовго до того, як у жовтні поточного року до неї було обмежено доступ українських військових, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела серед колишніх американських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності.

"За час президентства Джо Байдена ці запити включали відключення сервісу, щоб запобігти використанню Starlink для зв'язку іранськими проксі-військовими в Ємені та Лівані, а також для забезпечення доступу до інтернету в Ірані та на території України з метою підтримки її збройних сил, повідомили четверо колишніх чиновників. Аналогічно, адміністрація президента Дональда Трампа звернулася до Маска, який є генеральним директором SpaceX, з проханням забезпечити доступ до цієї послуги в Ірані після американо-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках, сподіваючись, що це покращить доступ до Інтернету та зв'язок для антиурядових протестувальників", – стверджується в повідомленні.

За даними джерел видання, адміністрація Байдена покладалася на Маска для реалізації своєї політики: чиновники координували дії зі SpaceX, щоб перешкодити противникам США шляхом відключення послуги та допомогти союзникам шляхом розширення доступності Starlink. Натомість вони кілька разів ділилися зі SpaceX розвідданими, які вказували на те, що хусити та "Хезболла" використовували перенаправлені термінали Starlink – обладнання, яке потрапило до бойовиків через посередників. Адміністрація зв'язалася з компанією і попросила її ідентифікувати ці термінали та вимкнути їх, після чого частина терміналів була деактивована.

Незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році чиновники адміністрації Байдена наполягали на тому, щоб SpaceX розширила використання Starlink для українських збройних сил. Натомість, як зазначається, у повідомленні, Маск вже тоді вживав заходів, щоб обмежити доступ України до мережі Starlink, зокрема у 2022 році наказав співробітникам SpaceX обмежити покриття Starlink у районах, які Україна намагалася відбити від російської окупації, що стало несподіванкою для представників Білого дому. Також Маск публічно заявив, що відхилив прохання України у 2022 році активувати його супутникову мережу в окупованому Севастополі.

У поданні 2024 року до Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США компанія SpaceX зазначила, що тісно співпрацює з урядовими агентствами США для отримання експортних дозволів, де це необхідно, та для захисту технологій на підтримку цілей національної безпеки та зовнішньої політики США.

Агентство Reuters повідомило, що компанія SpaceX не відповіла на їх запити про коментарі, хоча Маск у дописі в соцмережах на початку поточного тижня зазначив, що "системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем, а будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими збройними силами і" президентом США.

Видання наголошує, що запити до Маска як за часів Байдена, так і за часів Трампа свідчать про тісні відносини, в рамках яких американські адміністрації "в безпрецедентному масштабі покладаються на приватну компанію для реалізації зовнішньої політики".

Раніше у суботу джерела "Інтерфакс-Україна" у Міноборони повідомили, що українські Сили оборони та Міністерство оборони зафіксували відновлення роботи зв'язку Starlink та її військової версії Starshield на швидкості понад 161 км/год після кількаденної перерви. Міністр оборони України Євгеній Хмара пізніше повідомив, що зафіксоване відновлення роботи терміналів на швидкості понад 400 км/год. "Зв'язок стабільний. Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв'язку", – сказав він.

У четвер, 22 жовтня, члени Конгресу США звернулися до міністра оборони Піта Геґсета із закликом негайно розширити чинний контракт щодо супутникової мережі Starshield для відновлення необмеженої швидкості зв'язку для Збройних сил України та забезпечення покриття над російською територією для підтримки законних військових операцій Києва. Крім того, члени Конгресу закликали оборонне відомство США спільно з Міністерством торгівлі оцінити можливість застосування повноважень відповідно до Розділу I Закону про оборонне виробництво для пріоритетного надання та розширення послуг супутникового зв'язку на підтримку оборони України..

На наступний день президент України Володимир Зеленський повідомляв, що обмеження швидкості для терміналів Starlink та Starshield продовжувало діяти і це створює проблеми для українських військових.