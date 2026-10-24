Одна з постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Слов'янську померла в лікарні

Поранена в результаті авіаційного удару у п'ятницю по району багатоповерхової забудови у місті Слов'янськ Донецької області 62-річна жінка померла у лікарні, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях у суботу вранці.

"Лікарі боролися за її життя, але дива не сталося. Ще двоє людей отримали поранення. Загальна кількість поранених за п'ятницю склала 4 людини. Усі госпіталізовані", – написав Лях у Facebook.

За його словами, протягом минулого дня було зафіксовано 12 ударів по Слов'янську. Знищено і пошкоджено 23 одиниці техніки, шість автівок, три багатоповерхові й один приватний будинок, два магазини, автозаправна станція.

Як повідомлялося, 21 жовтня російські окупанти вдарили по центру Слов'янська, були поранені п'ятеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.

Наступного дня Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про розширення зони обов'язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб на всю територію Слов'янської та сусідньої Краматорської громад.