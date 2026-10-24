Хмара про Starlink: Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний

Системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield, повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара.

"Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний. Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв'язку", – прокоментував Хмара у відповідь на запитання журналістів у суботу.

Він наголосив, що Міністерство оборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink/Starshield.

Раніше у суботу джерела "Інтерфакс-Україна" у Міноборони повідомили, що українські Сили оборони та Міністерство оборони фіксують відновлення роботи зв'язку Starlink/Starshield на швидкості понад 161 км/год.

За даними джерел у Міноборони, станом на ранок 24 жовтня фіксують, що Starlink/Starshield почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год. Відомство продовжує моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та з'ясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього зв'язку.