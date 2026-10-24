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Окупанти завдали удару по приватному сектору в Оболонському районі, постраждали двоє людей – ДСНС

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Двоє мирних жителів Оболонського району Києва постраждали внаслідок російської атаки на приватний житловий сектор вранці в суботу, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок влучання зруйновано одноповерховий приватний житловий будинок та виникла пожежа. Рятувальники виявили одного постраждалого та передали його медикам для госпіталізації. Ще одна людина дістала травми, але госпіталізації не потребувала. Пожежу оперативно ліквідовано", – повідомили в ДСНС.

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Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #обстріл #оболонський_район
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