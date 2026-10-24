Україна отримала від США лише 24 ракети для "Петріотів" за три місяці – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони американського виробництва "Петріот", хоча їй потрібно набагато більше.

В інтерв'ю ABC News в п'ятницю він розповів, що лише в четвер ввечері по Києву було випущено 30 балістичних ракет.

За оцінками Зеленського, Україні потрібно в середньому 350 ракет-перехоплювачів "Патріот" на місяць.

На запитання, чи вважає він, що Володимир Путін вимагав від президента США Дональда Трампа припинити обмін розвідданими між США та Україною, Зеленський відповів: "Я не знаю. Я сподіваюся, я вірю і сподіваюся, що, Бог благословить, ні".

Президент України зазначив, що не відчуває себе зрадженим з боку США, але висловив жаль з приводу відсутності американської допомоги. "Я відчуваю те, що відчуваю. Це не є підтримкою", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що вдячний за партнерство у війні з РФ, але припустив, що буває не завжди настільки "ввічливим", як від нього очікують інші партнери. "Я просто людина, хоча, можливо, й не такий великий гуманіст, як Путін, звичайно… Як між друзями, як у родині, треба бути чесним, не грати в ігри. Я не граю в ігри з Трампом. У цьому полягає моя відмінність від Путіна – я не граю з ним у жодні ігри. Я чесний", – сказав Зеленський.

Голова Української держави вважає, що це особисте рішення Трампа – "дружити з Путіним чи ні", але припустив, "що у них досить хороші стосунки".

Зеленський заявив, що українська сторона "готова якнайшвидше припинити цю війну", але зазначив, що РФ наразі контролює понад 19% території України, і Україна не готова поступатися ще більшою частиною території заради припинення війни.

Як повідомлялося, з червня 2025 року американські військові, ймовірно, використали до двох третин запасів ракет-перехоплювачів протиракетної оборони, водночас американські оборонні компанії нарощують виробництво. Зокрема, Lockheed Martin працює над збільшенням річної виробничої потужності сучасних ракетних сегментів PAC-3 для систем Patriot приблизно з 600 до 2000 одиниць. За даними Bloomberg, дефіцит ракетних запасів уже позначився і на поставках іншим союзникам США.

Влада ФРН домагається від США дозволу на складання на німецьких підприємствах передової версії ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Зеленський заявляв, що Україна не є пріоритетом №1 для постачальників американських ракет PAC-2 і PAC-3 для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, більшість яких тривалий час спрямовують на Близький Схід. За словами президента, Україна також працює з європейськими та іншими країнами світу, щоб домовлятися про додаткові постачання ракет для захисту населення.

За його словами, за увесь 2023 рік Україна отримала 675 ракет, у 2025 – вже 364, але російських ракетних ударів за цей час стало більше. У 2026 році передбачалася поставка 264 ракет PAC-3 і PAC-2. PAC-3 отримуються від США через програму PURL. "Всі наші партнери – і американці, і європейці – розуміють, яку суму вони перераховують і точно розуміють, яку кількість ракет нам дають. Є деякі окремі домовленості двостороннього характеру з тими чи іншими європейцями, з країнами Близького Сходу. Але ви бачите, що є, на жаль, тенденція до зменшення, і це залежить передусім від американської сторони", – казав Зеленський у серпні поточного року.

21 жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрілися з делегацією американської оборонної компанії Lockheed Martin на чолі з президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-молодшим та обговорили важливість стабільних поставок озброєння та подальшу співпрацю. Сторони, зокрема, обговорили масштабування постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для протидії загрозам ударів російських балістичних ракет.