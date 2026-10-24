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РФ випустила по Україні 126 БпЛА, 101 знешкоджено – Повітряні сили

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РФ випустила по Україні 126 БпЛА, 101 знешкоджено – Повітряні сили
Фото: Міноборони України

Російські окупанти в ніч на суботу випустили по Україні 126 безпілотників різних типів, включаючи 61 реактивний, а також баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори, із них протиповітряна оборона збила або подавила 101, зокрема, 50 реактивних, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", – йдеться в повідомленні Повітряних сил у телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на час оприлюднення повідомлення атака тривала, у повітряному просторі України залишалися російські ударні безпілотники.

Таким чином, ефективність української протиповітряної оборони минулої ночі склала понад 80%, зокрема, по реактивних дронах – 82%.

Автор

Редактор · Політичні новини
#обстріл #рф #статистика #ппо
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