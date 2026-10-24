Сили оборони знищили майже 2 тис. окупантів за добу – Генштаб

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 1 тис. 980 військових, або 1 млн 576 тис. 600 з початку повномасштбаного вторгнення, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

Також за добу знищено п'ять ворожих танків, три бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, по дві реактивні системи залпового вогню та засобів протиповітряної оборони противника, вісім наземних роботизованих комплексів та одна одиниця спеціальної техніки.

Крім того, збито 1855 ворожих дронів, або понад 579 тис. з 2022 року.

Як повідомлялося, за добу 21 жовтня Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, що стало найвищим добовим показником втрат особового складу противника за весь період повномасштабної збройної агресії РФ проти України.