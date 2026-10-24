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Семеро постраждалих, серед яких діти, внаслідок обстрілів Харківської області за добу – ОВА

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Семеро постраждалих, серед яких діти, внаслідок обстрілів Харківської області за добу – ОВА
Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби завдали ударів по Харкову і 15 населених пунктах області, постраждали семеро людей, у тому числі двоє дітей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків зазнала поранень 12-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 46 і 37 років та 13-річний хлопчик; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади зазнали поранень чоловіки 57 і 52 років; у сел. Близнюки отримала гостру реакцію на стрес 39-річна жінка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

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#харків #постраждалі #обстріл
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