Семеро постраждалих, серед яких діти, внаслідок обстрілів Харківської області за добу – ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби завдали ударів по Харкову і 15 населених пунктах області, постраждали семеро людей, у тому числі двоє дітей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків зазнала поранень 12-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 46 і 37 років та 13-річний хлопчик; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади зазнали поранень чоловіки 57 і 52 років; у сел. Близнюки отримала гостру реакцію на стрес 39-річна жінка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.