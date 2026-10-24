Постраждалий внаслідок атаки на Дніпро 20 жовтня чоловік помер, кількість жертв зросла до трьох – ОВА

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про смерть одного з постраждалих внаслідок удару російських окупантів по складах на околиці міста Дніпро 20 жовтня.

"У лікарні помер 33-річний чоловік, який постраждав через ворожу атаку на Дніпро 20 жовтня. Він був у вкрай тяжкому стані з опіками всього тіла. Медики до останнього боролися за його життя. Таким чином кількість загиблих через російський удар по складах у передмісті Дніпра зросла до трьох. Ще троє людей поранені", – написав Ганжа в Телеграм у суботу вранці.