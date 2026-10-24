Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Постраждалий внаслідок атаки на Дніпро 20 жовтня чоловік помер, кількість жертв зросла до трьох – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про смерть одного з постраждалих внаслідок удару російських окупантів по складах на околиці міста Дніпро 20 жовтня.

"У лікарні помер 33-річний чоловік, який постраждав через ворожу атаку на Дніпро 20 жовтня. Він був у вкрай тяжкому стані з опіками всього тіла. Медики до останнього боролися за його життя. Таким чином кількість загиблих через російський удар по складах у передмісті Дніпра зросла до трьох. Ще троє людей поранені", – написав Ганжа в Телеграм у суботу вранці.

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпро #жертви #20_жовтня
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ