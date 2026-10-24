Starlink почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год – джерела

Українські Сили оборони та Міністерство оборони фіксують відновлення роботи зв'язку терміналів супутникового зв'язку StarLink компанії SpaceX та їх військової версії StarShield на швидкості понад 161 км/год, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у відомстві.

За даними джерел у Міноборони, станом на ранок 24 жовтня фіксують, що Starlink / Starshield почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год. Відомство продовжує моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та з'ясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього зв'язку.

Як повідомлялося, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв’язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв’язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв’язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв’язку.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас Трамп не підтвердив і не спростував, чи телефонував Маску з цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

23 жовтня Сили оборони та фахівці Міністерства оборони України під час моніторингу роботи ліній Starlink/Starshield фіксували випадки втрати зв’язку на швидкості 161 км/год. Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив, що наразі не фіксується зняття обмежень Starlink: "Бувають окремі випадки, коли СтарЛінк може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму СпейсХ, або особливі умови використання, а не зняття обмеження". Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що обмеження роботи на швидкості терміналів StarLink та StarShield продовжують діяти і це створює проблеми для українських військових.