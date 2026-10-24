24 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 жовтня в Україні відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй (День ООН), Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, Всесвітній день інформації про розвиток, День захисту клімату, Міжнародний день дипломатів.

Фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення-2026 (відбувається на Мальті). Україну представлятиме 11-річна Еріка Колесніченко з міста Біла Церква.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Арети і тих, що з ним.

День 1706 Російська агресія - Day 1706 Russian aggression

День Організації Об'єднаних Націй

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2782 (XXVІ).

Вперше це свято відзначили 24 жовтня 1948 року. Дату обрали не випадково: 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут ООН, що вважається офіційним днем ​​народження самої організації.

ООН була створена після Другої світової війни з метою підтримки міжнародного миру та безпеки, сприяння економічному та соціальному розвитку, захисту прав людини та координації міжнародних зусиль у вирішенні глобальних проблем. Цей день є нагодою для підвищення обізнаності про роботу ООН, її досягнення та виклики, які вона зустрічає. Відзначення включає різні заходи, такі як конференції, семінари, виставки та інформаційні кампанії, спрямовані на інформування громадськості про діяльність ООН.

Всесвітній день інформації щодо розвитку

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 3038 (ХХVІІ).

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 1972 року з метою залучення уваги до проблем розвитку та інформаційного обміну між країнами. Цей день зазначє важливість доступу до інформації як основи для розвитку та розвитку глобальної спільноти. Він також спрямований на підвищення обізнаності про глобальні виклики, такі як бідність, нерівність та зміна клімату.

Тиждень роззброєння

Щороку з 24 до 30 жовтня під егідою ООН проводиться тиждень роззброєння. Метою його запровадження стала пропаганда припинення гонки озброєнь та донесення до свідомості людства її небезпечності

Міжнародний день дипломатів

Міжнародний день дипломатів святкують щорічно 24 жовтня. Це свято було встановлено для вшанування дипломатів та їхніх зусиль у підтримці миру та міжнародного співробітництва. Дипломати відіграють ключову роль у встановленні та зміцненні відносин між країнами, переговори та вирішення конфліктів. Цей день також покликаний підвищити обізнаність про важливість дипломатії у сучасному світі, сприяючи зміцненню міжнародних зв'язків та взаєморозуміння. Це також час для відзначення досягнень дипломатів та визнання їхньої важкої праці у створенні стабільного та мирного світу.

Міжнародний день дій на захист клімату

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про зміну клімату та стимулюванню дій для боротьби з ним. Ідея цього дня полягає в тому, щоб мільйони людей по всьому світу взяли участь у активаційних заходах, таких як мітинги, пікети, дебати та інші форми громадської діяльності.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

24 жовтня у світі відзначається День боротьби з поліомієлітом. Його метою є привернення уваги до цього небезпечного захворювання, поширення методів профілактики та підвищення рівня свідомості людей щодо шляхів передачі та впізнавання перших симптомів. Спеціалісти нагадують, що на даний час існує великий перелік країн, де зберігається ризик епідемії поліомієліту через низьку кількість щеплених людей.

Всесвітній день кенгуру

Щороку 24 жовтня у світі відзначають Всесвітній день кенгуру — подію, присвячену захисту найбільшого сумчастого ссавця планети, що є символом Австралії, а й важливою частиною екосистеми нашої планети.

Всесвітній день кенгуру був започаткований у 2020 році австралійською природоохоронною активісткою Кріссі Шарп та організацією Kangaroos Alive!, щоб привернути увагу до найбільшого у світі забою диких тварин — полювання на кенгуру.

Ідея швидко перетворилася на міжнародний рух, до якого долучилися екологічні організації, зоозахисники, науковці й небайдужі громадяни з усього світу.

Кенгуру — це національний символ Австралії, зображений на гербі, монетах, спортивній формі та навіть логотипах авіакомпаній.

Але парадоксально: у тій самій країні, де кенгуру вшановують як символ гордості, вони часто стають об’єктом жорстокого полювання.

Щороку в Австралії, за оцінками природоохоронців, вбивають понад 2 мільйони диких кенгуру, а також десятки тисяч дитинчат, які залишаються без матерів.

Народилися в цей день:

125 років від дня народження Веніаміна Івановича Різниченка (1901-1966), українського письменника, педагога;

90 років від дня народження Вільяма Джорджа Ваймена (справж. - Перкс) (1936), англійського музиканта, басиста рок-гурту Rolling Stones (1962-1993);

80 років від дня народження Юрія Григоровича Вервеса (1946-2021), українського біолога, ентомолога;

80 років від дня народження Михайла Олексійовича Мацялка (1946), українського співака, засновника і художнього керівника гурту "Соколи";

60 років від дня народження Віолетти Григорівни Дутчак (1966), української бандуристки, музикознавиці, педагога.

Ще цього дня:

1929 - Чорний четвер і початок Великої депресії;

1939 - Уперше в продаж надходять нейлонові панчохи — у Вілмінгтоні, штат Делавер;

1941 - Німецька армія входить до Харкова;

1945 - Урочисто відкривають Організацію Об'єднаних Націй;

1952 - Дуайт Ейзенхауер оголошує війну в Кореї "хрестовим походом проти комунізму";

1956 - До Угорщини для придушення революції вводять радянські війська;

1964 - На території колишньої Північної Родезії проголошують незалежність Замбії;

1986 - У Лондоні відкривають найбільший у світі магазин грамплатівок;

1991 - Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України;

1993 - У соборі Святої Софії в Києві здійснюють інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1999 - У Рогатині відкривають пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного;

Церковне свято

Святого мученика Аретти і тих, що з ним

24 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Також відомий як Аретас. Християнський святий, який жив у ІІІ столітті. Був римським військовим трибуном і служив у армії римського імператора Діоклетіана.

Аретта був відомий своєю вірністю до Христа і відмовою поклонятися язичництву. Його мучеництво сталося після того, як він відмовився виконати наказ імператора про поклоніння ідолам. За це його закатували і вбили. Мучеництво святого стало символом віри і відданості Христу.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Микола, Олексій, Опанас, Петро.

З прикмет цього дня:

Багато ворон на деревах віщують негоду, а перший сніг — до сніжної зими. Густий ранковий туман провіщає теплий день, тоді як наявність жовтого листя на деревах натякає на морозну зиму. Червоний захід сонця означає, що незабаром будуть морози.

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