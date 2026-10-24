Сенатор Шифф розкритикував угоду Трампа з РФ щодо дизелю через ослаблення оборони України і санкційні поступки

Сенатор США від Демократичної партії Адам Шифф розкритикував домовленості президента США Дональда Трампа із російською стороною щодо експорту дизельного пального, вказавши на суттєве послаблення санкційного тиску на Кремль та виснаження обороноздатності України за відсутності відчутного економічного ефекту для американських споживачів.

"Мистецтво Трампа укладати угоду з росіянами. Путін отримує значне полегшення санкцій. Україна отримує знекровлену оборону. А Сполучені Штати отримують менше одного дня дизельного палива та жодного суттєвого полегшення на заправках", – написав американський законодавець у X.

За оцінкою сенатора, результатом таких домовленостей Білого дому з очільником Кремля Володимиром Путіним стала відсутність реального зниження цін на пальне на американських автозаправних станціях через мізерний обсяг законтрактованого російського ресурсу порівняно з добовим споживанням у США, тоді як РФ домоглася вагомих санкційних поступок на тлі послаблення оборонних спроможностей України.

Раніше, держсекретар США Марко Рубіо відкинув критику, що угода щодо російського дизпалива та відтермінування нових санкцій проти Росії є безоплатними поступками Путіну.

Джерело: https://x.com/SenAdamSchiff/status/2113742422048149853?s=20