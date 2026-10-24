Конгресмени закликали главу Пентагону розширити контракт щодо Starshield для України

Члени Конгресу США звернулися до міністра оборони Піта Гегсета із закликом негайно розширити чинний контракт щодо супутникової мережі Starshield для відновлення необмеженої швидкості зв'язку для Збройних сил України та забезпечення покриття над російською територією для підтримки законних військових операцій Києва, йдеться у листі американських конгресменів до очільника Пентагону від 22 жовтня.

"Ми закликаємо міністерство розширити чинний контракт щодо Starshield, щоб гарантувати Україні пропускну здатність, покриття та надійність супутникового зв'язку, необхідні для підтримки її військових операцій, і відновити надання послуг Starshield із необмеженою швидкістю... Критично важливо, щоб це охоплювало збереження географічного покриття, необхідного для українських військових операцій, включно зі зв'язком над територією Росії там, де це необхідно для підтримки законних військових операцій України, відповідно до чинного законодавства та політики США", – зазначається у зверненні конгресменів.

Американські законодавці висловили серйозне занепокоєння через нещодавні збої в доступі України до сервісів Starlink та Starshield, наголосивши, що українські війська залежать від цих систем у питаннях управління і командування, обміну розвідувальними даними, зв'язку на полі бою та застосування безпілотних комплексів. У листі підкреслюється, що будь-яке погіршення якості послуг, зниження швидкості з'єднання або обмеження географічного покриття підриває боєздатність України, надає російським військам оперативну перевагу, затягує конфлікт і ставить під загрозу більшу кількість цивільних громадян.

Автори звернення переконані, що рішення щодо доступності, покриття та продуктивності сервісу мають перебувати під державним контролем замість залишення їх на власний розсуд приватного провайдера, оскільки це безпосередньо впливає на обороноздатність України та інтереси національної безпеки США і Європи. На перехідний період Пентагон має забезпечити українським силам доступ до супутникового зв'язку на рівні раніше доступних показників за допомогою комбінації сервісів Starlink і Starshield у безперебійному режимі.

Крім того, члени Конгресу закликали оборонне відомство США спільно з Міністерством торгівлі оцінити можливість застосування повноважень відповідно до Розділу I Закону про оборонне виробництв для пріоритетного надання та розширення послуг супутникового зв'язку на підтримку оборони України.

Раніше, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмеження швидкості для терміналів супутникового зв'язку StarLink компанії SpaceX та їх військової версії StarShield продовжують діяти і це створює проблеми для українських військових.

Джерело: https://x.com/ralexdc/status/2113817359832281426?s=20