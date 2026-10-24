Рубіо назвав ключовим питанням війни Донбас і наголосив на потребі взаємних поступок

Російсько-українська війна за своєю суттю точиться довкола 11% території Донбасу, які Росія безуспішно намагається захопити військовим шляхом і від яких Україна відмовляється поступатися з міркувань суверенітету та довгострокової безпеки, тому врегулювання конфлікту можливе виключно дипломатичним шляхом через взаємні компроміси за столом переговорів, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Люди постійно говорять, що це війна в Україні. Ця війна – за Донбас. Вона стосується одного регіону країни... За своєю суттю йдеться про 11% однієї частини цієї країни, які Росія хоче й не може забрати військовим шляхом і від яких Україна не бажає відмовлятися. І вони мають вагомі причини, чому не хочуть цього робити – заради суверенітету та власної безпеки у довгостроковій перспективі", – сказав Рубіо.

На переконання глави американської дипломатії, конфлікт позбавлений військового розв'язання і завершиться виключно дипломатичним шляхом. За словами держсекретаря, головне питання полягає в пошуку компромісу, за якого обидві сторони отримають певну вигоду і водночас підуть на поступки заради припинення бойових дій.

Рубіо зазначив, що президент США приділяє величезну кількість часу врегулюванню цього складного конфлікту, а американська команда щоденно працює над подоланням розбіжностей між сторонами. Держсекретар додав, що досягнення миру вимагає присутності обох сторін за столом переговорів, і Сполучені Штати готові виконувати посередницьку роль для організації такої зустрічі як необхідної передумови для розв'язання проблеми.

Джерело: https://x.com/ralexdc/status/2113668540209262606?s=20