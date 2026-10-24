Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп заявив про наближення кінця війни РФ проти України та припустив про можливість застосування 200% мит для обох країн

1 хв читати
Додати як джерело

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив про наближення до завершення російсько-української війни і зазначив, що інструмент торговельних мит для примусу Києва та Москви до миру є малоефективним через незначні обсяги американського імпорту з обох країн.

"Ми близькі до завершення, я сподіваюся, російсько-української катастрофи, я сподіваюся, ми покладемо цьому край", – сказав Трамп.

За словами глави Білого дому, погроза запровадження імпортних мит у розмірі 200% раніше допомогла Сполученим Штатам зупинити п'ять із восьми збройних конфліктів у світі. Трамп припустив можливість негайного застосування аналогічного підходу щодо України та Росії, проте зауважив, що США закуповують недостатній обсяг продукції в обох державах для дієвості такого тарифного тиску.

Крім того, американський президент вкотре звернув увагу на масштабні людські втрати у російсько-українській війні, які становлять у середньому 25 тис. осіб щомісяця

Джерело: https://t.me/ClashReport/102731

https://t.me/ClashReport/102737

Автор

Редактор · Політичні новини
#мита #трамп #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ