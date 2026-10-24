Сибіга та новий глава МЗС Румунії обговорили захист цивільного судноплавства у Чорному морі після атаки РФ на судно

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Румунії Даном Некулаєску, під час якої сторони обговорили зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні та спільну протидію російським загрозам цивільному судноплавству, повідомило Міністерство закордонних справ України в п'ятницю ввечері у своєму Телеграм.

"Ми повинні бути єдиними та рішучими в захисті цивільного судноплавства, забезпеченні свободи судноплавства та посиленні тиску на Росію. Одеський трикутник стане важливим форматом для подальшої роботи в цьому напрямі", – сказав Сибіга.

Глава українського МЗС наголосив, що нещодавня російська дронова атака на цивільне вантажне судно поблизу румунського узбережжя, внаслідок якої загинув громадянин України і ще троє українських членів екіпажу зникли безвісти, свідчить про масштаби наслідків агресії РФ для всього регіону.

Крім того, Сибіга привітав румунського колегу з призначенням на посаду та подякував Бухаресту за всебічну допомогу, зокрема за підтримку вступу України до Європейського Союзу. Міністри також обговорили питання захисту прав української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні і домовилися підтримувати тісний контакт для реалізації спільних пріоритетів.

Як повідомлялося, В Чорному морі, приблизно в 24 км від порту Констанца (Румунія) затонуло торгове судно під прапором Коморських островів, після ураження дроном.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10822