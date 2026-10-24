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Російська дронова атака на Житомир травмувала дев'ятьох людей і пошкодила цивільну інфраструктуру – Нацполіція

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Війська РФ у четвер атакували Житомир ударними безпілотниками, внаслідок чого дев'ятеро людей дістали травми та зафіксовані пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, повідомила Патрульна поліція України у п'ятницю.

"Учора ворог атакував Житомир безпілотниками. Унаслідок обстрілу дев'ятеро людей травмовані, серед них – двоє дітей... Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

За даними правоохоронців, жертв унаслідок ворожого удару вдалося уникнути. Спільно з іншими екстреними службами було надано необхідну допомогу постраждалим.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/14763

Автор

Редактор · Політичні новини
#дрони #постраждалі #житомир
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