Німеччина веде переговори з Україною щодо виробництва ракет "Барс" і готує закупівлю крилатих ракет на понад EUR1 млрд – Bloomberg

Міністерство оборони Німеччини веде переговори з Україною щодо спільного виробництва та придбання українських крилатих ракет "Барс", а також обговорює з американським оборонним стартапом Covenant контракт вартістю понад EUR1 млрд ($1,12 млрд) на закупівлю тисяч крилатих ракет наземного базування Anthem, повідомило агентство Bloomberg.

За даними співрозмовників видання, інформація про виробника української ракети "Барс" наразі залишається закритою з міркувань безпеки. Окрім цього, серед претендентів на отримання німецьких оборонних замовлень на засоби глибокого ураження розглядаються нідерландська компанія Destinus SA, яка виробляє крилаті ракети Ruta, та німецько-британський оборонний стартап Hypersonica, що розробляє надшвидкісну ракету HS1.

Метою закупівлі тисяч недорогих крилатих ракет із високою кінцевою вартістю аналогів на кшталт американських Tomahawk є здатність перевантажувати чисельністю ворожу протиповітряну оборону для гарантованого ураження цілей. Станом на сьогодні збройні сили ФРН мають на озброєнні лише авіаційні крилаті ракети Taurus із дальністю польоту близько 500 км виробництва компаній MBDA Missile Systems Services SAS та Saab AB, тоді як реалізація плану Берліна щодо придбання американських ракетних комплексів BGM-109 Tomahawk із наземними пусковими установками Typhon у корпорації Raytheon може затриматися на термін до п'яти років.

Як зазначає Bloomberg, у 2026 році компанія Covenant відкрила завод у Лейпцигу, де на початку 2027 року планує випустити перші крилаті ракети за рахунок суверенного європейського ланцюга постачань. До кінця 2027 року підприємство розраховує виготовити 1 тис. одиниць озброєння, а до 2028 року вийти на повну потужність у 5 тис. ракет на рік. У компанії Covenant утрималися від розкриття технічних характеристик ракети Anthem з важкою бойовою частиною, проте джерела агентства стверджують, що дальність її польоту перевищує 2 тис. км.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-23/germany-in-talks-to-buy-thousands-of-european-made-missiles