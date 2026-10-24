П'ять прем'єр українських повнометражних фільмів покажуть на кінофестивалі "Молодість"

П'ять повнометражних фільмів покажуть у секції "Українські прем'єри" 55-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Одна з прем'єр – кінострічка "Мар'їнка" (Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швеція), що розповідає про молодих людей із прифронтового міста, чиї родини та плани на майбутнє розділила війна. Планується, що на київську прем'єру фільму приїде його режисер Пітер-Ян де Пю (Бельгія).

Фільм отримав приз глядацьких симпатій Копенгагенського міжнародного фестивалю документального кіно та премію Шошани за найкращий міжнародний фільм Тель-Авівського міжнародного фестивалю документального кіно.

"До Національного конкурсу 55-ї "Молодості" увійшли 23 короткометражні стрічки. Переможець отримає грошову премію у розмірі 2000 доларів від спонсора конкурсу короткого метра – Kyivstar TV", – зазначається у пресрелізі фестивалю.

Кілька фільмів Національного конкурсу вже відзначили на фестивалях. Стрічка "Відкритий світ" українських режисерів Яреми Малащука та Романа Хімея здобула Гран-прі Wiz-Art 2026, перемогла у Національному конкурсі фестивалю та отримала нагороду Спілки кінокритиків України. Фільм також увійшов до шортліста European Film Awards 2027.

"Пасхальний день" (Україна, Франція) Миколи Засєєва також потрапив до шортліста European Film Awards 2027 і до офіційної добірки короткометражних фільмів на César 2027. Короткометражну стрічку "По батькові" (Україна, Нідерланди) Марії Пономарьової відібрано до конкурсної програми Short Cuts фестивалю в Торонто, а "Рибачок" (Україна) Олександра Рощина – до програми Narrative Short фестивалю Raindance.

Як повідомлялося, 55-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" відбудеться 24 жовтня – 1 листопада.