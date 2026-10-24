Глава МЗС Польщі спростував заяву Маска про збагачення на допомозі США Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував твердження генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска щодо нібито збагачення українських еліт на багатомільярдній допомозі американських платників податків, наголосивши на припиненні фінансування Києва з боку США торік і закупівлі американського озброєння коштом європейських держав.

"Ні, Ілоне, США припинили фінансування України ще минулого року. Насправді американські компанії заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці. Чим більше ви втручаєтеся в нашу політику і чим більше граєте в політику зі своїми продуктами, тим більше ви шкодите своєму бренду", – написав очільник польського МЗС у X.

Своєю чергою Маск напередодні опублікував у соцмережі X допис, у якому заявив про істотну різницю в стимулах між українськими елітами та громадянами, стверджуючи, що представники влади нібито збагатилися на сотнях мільярдів іноземної допомоги на тлі мобілізації населення до війська. Американський мільярдер також висловив припущення, що частина коштів платників податків США повертається через схеми відмивання грошей для фінансування політичних кампаній у Сполучених Штатах, чим він пояснив підтримку України з боку окремих американських політиків.

Водночас головний міжнародний кореспондент телеканалу ABC News Джеймс Лонгман у соцмережі X повідомив із посиланням на президента України Володимира Зеленського, що поточна швидкість роботи терміналів Starlink залишається недостатньою для запуску українських оборонних безпілотників. За даними журналіста, за останні три місяці Сполучені Штати передали Україні лише 24 ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot, тоді як лише за минулий тиждень російські війська випустили по території України 80 балістичних ракет.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/2113677835244044748?s=20

https://x.com/elonmusk/status/2113680243051438240?s=20

https://x.com/sikorskiradek/status/2113690823032188987?s=20

https://x.com/JamesAALongman/status/2113652614030135779?s=20