Україна запровадить припинення вогню в районі окупованих Олешків із 3:00 27 жовтня для гуманітарної операції – Генштаб

Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42673