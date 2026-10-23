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Україна запровадить припинення вогню в районі окупованих Олешків із 3:00 27 жовтня для гуманітарної операції – Генштаб

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Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42673

Автор

Редактор · Політичні новини
#допомога #херсонщина #олешки
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