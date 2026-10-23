Міноборони підтримує рішення Кабміну про квоту бронювання працівників ОПК у 95%

Рішення Кабінету міністрів України про квоту бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу в 95% від загальної чисельності штату дозволить відповідним підприємствам забезпечити себе персоналом та планувати подальшу роботу, переконані в Міністерстві оборони України.

"Україні потрібна зброя. Щоб її виробляти, оборонним підприємствам потрібні люди, стабільні контракти та зрозумілі правила роботи. Уряд схвалив постанову про нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Серед змін оновленого документу – нові підходи до квот працівників ОПК, яка становитиме 95%. Позиція Міноборони чітка: бронювання має зберігатися для працівників оборонно-промислового комплексу, які реально залучені до виробництва зброї та іншої продукції для війська. Сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів України дає можливість забезпечити такий підхід", – повідомляється на сайті відомства в п'ятницю.

У Міноборони водночас наголошують, що бронювання не має ставати інструментом для зловживань і "потрібно знати, хто реально працює і робить реальний внесок в оборону країни".

Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що підприємства ОПК "повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво". "Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Завдання держави – створити умови, за яких обидві складові нашої оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими", – наголосив він.

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабінет міністрів України фіналізував зміни в системі бронювання – критичність підприємства відокремлюється від його економічних показників, галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено і підприємства перевірятимуть на зловживання.

Друга зміна – максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%. "Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом", – зазначив прем'єр, додавши, що роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, уряд не послабить і якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Третя зміна – Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби, четверта – готується механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання: підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

Днем раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що Кабінет міністрів в оновленому проєкті постанови про порядок бронювання військовозобов'язаних може підвищити ліміти бронювання працівників для паливно-енергетичного (ПЕК) та оборонно-промислового комплексів (ОПК) до 95% замість пропонованих раніше 85%.