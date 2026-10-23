Генштаб: Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований

Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в окупованому місті Олешки Херсонської області, заявляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", – повідомляється в телеграм-каналі Генштаба у п'ятницю.

В Генштабі зазначили, що українські підрозділи раніше вже неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешків та навколишніх сіл.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", – наголошується в заяві.

Раніше в п'ятницю Білий Дім повідомив, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між РФ та Україною, яке поширюється на місто Олешки, "щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор". Локальне перемир'я набере чинності 29 жовтня.

"Невійськові, цивільні лідери обох країн спільно відвідають мешканців Олешків у їхніх домівках та визначать, якої допомоги вони потребують. Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення. Я передбачаю, що дехто захоче поїхати до Росії, а дехто – до України", – сказала Трамп, додавши, що дії російських та українських команд на місці буде супроводжувати неупереджена американська медіаорганізація.

Глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія повідомив, що операція з деблокування Олешків та його околиць розпочнеться вже найближчим часом, а її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки допомоги.

За заявами російської сторони, ЗС РФ у зв'язку з проведенням гуманітарної операції "в районі Олешок на херсонському напрямку вводять режим тиші" з 3.00 за київським часом 27 жовтня та "забезпечать безпечний рух гуманітарної колони до Олешків для доставки соціально важливих вантажів".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що гуманітарна місія передбачає режим тиші, доставку гуманітарної допомоги та вільний вихід цивільних осіб з міста. Раніше він повідомляв, що на рівні узгодження евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію йшлося про евакуацію з Олешків та ще шести сусідніх населених пунктів, де, за українськими оцінками, можуть залишатися близько 6 тис цивільних мешканців, зокрема до 200 дітей, а у самих Олешках – до 2 тис людей.