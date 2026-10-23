Стефанчук зустрівся зі спікеркою угорського парламенту, обговорили історичні питання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який перебуває з робочим візитом в Угорщині, зустрівся із головою Державних зборів (парламентом) Угорщини Агнеш Форштгоффер, повідомляється в телеграм-каналі українського парламенту в п'ятницю.

"Вони обговорили спільні трагічні сторінки історії двох країн, зокрема радянські репресії та примусові депортації угорців. Руслан Стефанчук нагадав про важливий крок Верховної Ради – ухвалення постанови про визнання та засудження злочинів радянської військової адміністрації проти угорців у 1944-1946 роках. Він також передав Угорському національному музею підписану копію цієї постанови", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Стефанчук розпочав візит із вшанування пам'яті угорців, яких радянський тоталітарний режим примусово депортував до СРСР. Він анонсував зустріч з угорськими партнерами та участь у заходах із нагоди 70‑ї річниці Угорської революції 1956 року.