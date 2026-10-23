Обмеження швидкості для StarLink і StarShield досі залишаються в силі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмеження швидкості для терміналів супутникового зв'язку StarLink компанії SpaceX та їх військової версії StarShield продовжують діяти і це створює проблеми для українських військових.

"Обмеження швидкості для StarLink і StarShield досі залишаються в силі, швидкість не відновлено, а постачання перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет все ще затримується. Ми чекаємо на перехоплювачі, про які вже домовилися, але вони досі не надходять. Сподіваємося, що все вже в дорозі. І це справжня проблема для нас, оскільки російські атаки відбуваються майже щодня – Росія наносить масові удари. Ось так виглядає ситуація на сьогодні", – сказав Зеленський під час онлайн-зустрічі у Hudson institute в п'ятницю.

За його словами, це відбувається, поки Україна продовжує свої "досить успішні операції на фронті" і продовжує обороняти позиції. "Ситуація ускладнилася, частково через політику щодо StarLink-а та StarShield-а і обмеження швидкості. Але наша лінія фронту все ще тримається, і ми робимо все можливе, щоб забезпечити функціонування нашої логістики, і продовжуємо захищатися", – додав президент.

При цьому голова держави заявив, що "справді хоче, щоб наші відносини Америкою та всіма іншими нашими партнерами були якомога міцнішими, по-справжньому дружніми і, звісно, без непорозумінь".

"Адже без Америки, без сильної Америки, яка дбає про те, що відбувається у світі, світ сьогодні, безперечно, був би гіршим місцем. Люди запитують, чому Україна все відкритіше і прямо звертається до світу. Відповідь проста: ми хочемо, щоб нас розуміли люди – і я маю на увазі саме людей, суспільства, народи, якомога більше людей. А коли люди розуміють, що насправді відбувається, політичні лідери можуть обрати рішучіший курс – той, що справді наблизить мир. А мир – це те, чого ми прагнемо більше за все. І я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова допоможе людям в Америці краще зрозуміти нашу позицію та побачити, чого ми можемо досягти завдяки дипломатії", – сказав Зеленський.

Як повідомлялось, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас Трамп не підтвердив і не спростував, чи телефонував Маску з цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

23 жовтня Сили оборони та фахівці Міністерства оборони України під час моніторингу роботи ліній Starlink/Starshield фіксували випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год. Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив, що наразі не фіксується зняття обмежень Starlink: "Бувають окремі випадки, коли СтарЛінк може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму СпейсХ, або особливі умови використання, а не зняття обмеження".