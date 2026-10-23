Зеленський: за кордоном перебуває 9,5 млн українців

Кількість громадян України, які наразі перебувають за кордоном, складає 9,5 млн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз за кордоном перебуває 9,5 мільйона цивільних осіб. Ця війна змусила їх покинути Україну. 9,5 мільйона. Ви можете собі це уявити, якщо населення вашої країни становить 40 мільйонів, чи можете ви уявити, що 20-25% з них перебувають за кордоном від самого початку цього повномасштабного вторгнення?", – сказав Зеленський під час онлайн-зустрічі у Hudson institute в п'ятницю.

За його словами, "мова йде про мільйони людей, які втратили свої життя, свої домівки, свою роботу".

Саме тому українська сторона сподівається на гарантії безпеки від партнерів, "які не дадуть Росії можливості повернутися знову", наголосив президент України.

"Тобто, як я вже казав, йдеться про двосторонні безпекові гарантії між нами та американцями – над цим усі працюють. Або ж – про наше членство в НАТО. Це вже інше питання; це інші безпекові гарантії, але вони, безумовно, мають бути надійними. Це перше і друге. Усі ці пункти присутні в кожному плані, який ми вже обговорювали з різними союзниками; це надзвичайно важливо – це ключовий елемент наших переговорів", – сказав Зеленський.