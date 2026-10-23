Зеленський: Єдине, що нам справді потрібно від США – це партія ракет-перехоплювачів

Найбільшим викликом для України на зимовий період в умовах посилення атак з боку РФ є засоби протиповітряної оборони, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Справжнім викликом залишається протиповітряна та протиракетна оборона, особливо наявність перехоплювачів для систем Patriot. Тут ми відчуваємо дефіцит. Ми ведемо переговори з різними країнами – в Азії, на Близькому Сході, а також із нашими європейськими партнерами. І, звісно, ​​ми розраховуємо на пакет допомоги від США. Йдеться насамперед про енергетичну підтримку та ракети-перехоплювачі – це найважливіше, – а також про фінансування", – сказав Зеленський під час онлайн-зустрічі у Hudson institute в п'ятницю.

За його словами, з США та ЄС налагоджена ефективна комунікація. "У Брюсселі щотижня ухвалюються необхідні рішення. Європейці нас підтримують; вони розуміють, хто ми є і з якими викликами стикаємося. Гадаю, ми будемо готові. Єдине, що нам справді потрібно від Сполучених Штатів – це партія ракет-перехоплювачів. Нам украй необхідні перехоплювачі для систем Patriot, і ми сподіваємося, що американська адміністрація нам допоможе. Розраховуємо, що Пентагон забезпечить постачання, а також надасть іншу необхідну підтримку", – сказав президент України.

Також він повідомив, що Україна має домовленості з партнерами щодо постачання газу. "Крім того, ми маємо власні запаси природного газу – у цьому плані ми підготувалися досить добре", – сказав Зеленський.