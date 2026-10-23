Угода про гуманітарну місію в Олешках передбачає режим тиші, доставку допомоги і вільне пересування людей – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив домовленість про гуманітарну місію в окупованому РФ місті Олешки Херсонської області, про яку раніше повідомила перша леді США Меланія Трамп, та уточнив, що вона передбачає режим тиші, доставку гуманітарної допомоги та вільний вихід цивільних осіб з міста.

"В рамках нашої угоди: перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, третє – буде забезпечено вільне пересування цивільного населення з Олешек", – сказав Лубінець у відеозверненні у п'ятницю.

Він попросив "з розумінням віднестись до розповсюдження публічної інформації щодо проведення цієї гуманітарної місії" і назвав її реалізацію дуже складною.

"Операція буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації. Тому я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції. І станом на сьогодні українська сторона зробила і робить все, щоб врятувати громадян, які знаходяться в Олешках", – наголосив омбудсмен.

Лубінець подякував Меланії Трамп та її команді "за зусилля, лідерство і координацію між двома перемовними групами України та РФ щодо досягнення домовленостей", та повідомив, що з української сторони вів перемовини особисто він, а російської – уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.

За заявами російської сторони, ЗС РФ у зв'язку з проведенням гуманітарної операції "в районі Олешок на херсонському напрямку вводять режим тиші" з 3.00 за київським часом 27 жовтня та "забезпечать безпечний рух гуманітарної колони до Олешек для доставки соціально важливих вантажів".

Раніше в п'ятницю Білий Дім повідомив, що Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між РФ та Україною, яке поширюється на місто Олешки, "щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор". Локальне перемир'я набере чинності 29 жовтня.

"Ситуація в Олешках є вкрай тяжкою. Олешки – це місто на передовій, яке перебуває на межі катастрофи. Населення, що залишилося в Олешках, складається переважно з людей похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Мешканці Олешок мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і терплять регулярні військові атаки. Було цілком очевидно, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу до міста та евакуювати людей похилого віку було б неможливо", – наголосила Трамп.

Зазначається, що перша леді ініціювала переговори з обома країнами та узгодила між сторонами цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови. "Невійськові, цивільні лідери обох країн спільно відвідають мешканців Олешків у їхніх домівках та визначать, якої допомоги вони потребують. Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення. Я передбачаю, що дехто захоче поїхати до Росії, а дехто – до України", – сказала Трамп, додавши, що дії російських та українських команд на місці буде супроводжувати неупереджена американська медіаорганізація.

Глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія повідомив, що операція з деблокування Олешок та його околиць розпочнеться вже найближчим часом, а її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки допомоги.

Раніше, 19 жовтня, Лубінець повідомляв, що Україна та РФ виходять на узгодження останніх деталей щодо евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію. Йшлося про евакуацію з Олешок та ще шести сусідніх населених пунктів. За українськими оцінками, там досі можуть залишатися близько шести тисяч цивільних мешканців, зокрема до двохсот дітей, а у самих Олешках – до двох тисяч людей.