В Києві до тепла підключені вже майже чверть закладів соцсфери – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за перший тиждень опалювального сезону у Києві до тепла підключені вже майже кожен четвертий заклад соціальної сфери.

"Попри всі неправдиві закиди, що Київ нібито не готувався до опалювального сезону, ми першими в Україні розпочали його тиждень тому. Як зазвичай, спершу для закладів соціальної сфери. Окрім частини Дніпровського і Деснянського районів, де значних ушкоджень зазнали енергооб'єкти – там тривають відновлювальні роботи. За заявками керівників вже підключені до тепла майже чверть соцзакладів міста, зокрема, 49 медзакладів, 153 дитсадки та 23 школи", – повідомив Кличко у відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, столичні лікарні повністю забезпечені резервними джерелами живлення. "Вони мають 480 генераторів. У 15 лікарнях уже є власні свердловини, ще 6 закладів завершують їх будівництво. 11 медзакладів – з автономним теплопостачанням від власних котелень. До кінця року можливість такого опалення матиме 21 столична лікарня", – повідомив Кличко.

Також забезпечені резервними джерелами енергії, засобами обігріву, запасами пального, води, медикаментів та продуктів харчування усі 25 міських установ соціального захисту. Для них придбано 134 генератори різних потужностей.

Як повідомлялося, Кличко заявив про старт опалювального сезону в Києві 16 жовтня. За його словами, опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, "розпочнеться для закладів соціальної сфери, зокрема, в лікарнях, школах, садочках" за індивідуальними заявками їх керівників.