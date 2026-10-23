Зеленський: Ми готові до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, проте все залежить від росіян

Строки проведення тристоронньої українсько-американсько-російської зустрічі на рівні команд щодо завершення російсько-української війни залежать від російської сторони, але наразі вона планується на першу половину листопада поточного року в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У листопаді ми маємо домовленість провести тристоронню зустріч у форматі Україна-США-Росія на рівні команд, і сподіваємося, що вона відбудеться. Планується зустрітися в першій половині листопада, якомога раніше. Ми готові до зустрічі в будь-який день, хоч завтра, проте все залежить від росіян", – сказав Зеленський під час онлайн-зустрічі у Hudson institute в п'ятницю.

За його словами, Україна очікувала на проведення також зустрічі в жовтні, але "росіяни вигадали чергову причину відмовитися".

Президент наголосив на тому, щоб зустрічі проходили і з американською, і з європейською сторонами. "Маємо зосередитися на тому, щоб ці зустрічі відбулися, звісно ж, спільно з Америкою, Європою та іншими нашими партнерами", – сказав голова держави.

Зеленський також наголосив на необхідності зустрічі на рівні лідерів держав: "Найбільш доцільним є проведення їх на рівні лідерів. Але перед тристоронніми переговорами на рівні лідерів американці та росіяни домовилися, що спочатку можна провести переговори на технічному рівні. У цьому, звичайно, ми підтримали американців".

"Отже, у такому форматі, і в листопаді – не знаю, чи на початку, чи в середині – я сподіваюся, що наші команди зустрінуться в Абу-Дабі. Це пропозиція на сьогодні", – сказав президент.

Він наголосив, що Україні "потрібен результат". "Насамперед нам потрібно зайняти правильну позицію на сьогодні – це перемир'я. Це пункт номер один, і, на мою думку, саме після цього ми зможемо розпочати справжню дипломатію, а групи зможуть працювати над планом, адже у нас дуже багато планів", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа до РФ повідомив, що РФ підтримує тристоронню зустріч на рівні команд, але дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються. "Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, так як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити як можна швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі", – сказав він.

За словами президента, аджендою для цієї можливої зустрічі залишається закінчити війну, наблизити мир і підготувати все для зустрічі на рівні лідерів. "Щоб напрацювати цю адженду, команди будуть спілкуватись. Я не знаю, коли буде ця зустріч", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що українська сторона спілкувалася з американськими партнерами. За його словами, "зроблять все, щоб це (зустріч – ІФ-У) було як можна раніше, в листопаді". Водночас президент вважає, що зустріч має відбуватися не пізніше початку листопада. "Подивимося, не все від нас залежить. Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і енерго ceasefire, будь-якого ceasefire, в будь-якому випадку і гуманітарних ініціатив, повернення полонених і дипломатії", – наголосив президент.

Водночас, він додав, що РA вже багато разів говорила, що готова до зустрічі в тому чи іншому форматі. "Потім щось змінялось, відмінялось, подивимося як цього разу. І тому головний концепт це зустрітись як можна раніше – почати працювати, напрацювати мир, який нам потрібен", – резюмував Зеленський.