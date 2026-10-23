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Укриття в школах Кривого Рогу працюватимуть цілодобово для всіх мешканців – Вілкул

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Укриття в школах Кривого Рогу працюватимуть цілодобово для всіх мешканців – Вілкул

Голова ради оборони міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Олександр Вілкул заявив, що рішення щодо цілодобового доступу до укриттів в школах всіх громадян, а не лише учнів та вчителів, лишається чинним та переглядатися не буде.

"У Кривому Розі було і буде забезпечено доступ до укриттів в школах цілодобово. Це рішення прийнято на початку війни і ніяким чином корегуватися не буде", – написав Вілкул в Телеграм у п'ятницю.

Він також процитував повідомлення департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради у Facebook, який у зв'язку з поширенням питань щодо допуску цивільного населення нагадало, що укриття в закладах загальної середньої освіти міста відкриті для всіх мешканців, а не лише для учнів та вчителів.

"Рішення було прийняте та чітко затверджене ще з початку повномасштабного вторгнення. Жодних змін чи обмежень не вводилося – школи міста завжди приймали й готові приймати під час повітряної тривоги кожного, кому потрібен безпечний прихисток. Знайти найближче сховище у своєму районі можна на Офіційній інтерактивній карті укриттів Кривого Рогу", – йшлося в повідомленні.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#кривий_ріг #школи #укриття
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