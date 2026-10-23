Росіяни 70 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина загинула, 11 поранені – ОВА

Російські окупанти за добу майже 70 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, 11 поранені", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, у Дніпрі внаслідок ударів понівечені інфраструктура, підприємства, приватні оселі, автівки. Одна людина загинула. Восьмеро поранених у лікарні.

У Підгороднянській громаді Дніпровського району постраждали чоловіки 66 і 46 років, а також 55-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мозолевській громадах. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, приватні будинки, вантажівки.

На Криворіжжі ворог завдав удару по Карпівській та Грушівській громадах. Понівечена інфраструктура.

У Синельниківському районі під ударом була Покровська громада.