У Вашингтоні завершили перевірку підозрілого предмета біля посольства України, загрози немає

Американські правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмета, виявленого напередодні біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні, загрози він не становить, повідомили в українському МЗС.

"За результатами перевірки американські правоохоронці повідомили, що виявлений біля посольства предмет не становить загрози, територія навколо дипустанови розблокована", – йдеться у повідомленні відомства журналістам.

У МЗС додали, що прийом відвідувачів невдовзі буде відновлений.

Раніше МЗС України повідомило, що у п'ятницю біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий.

З метою безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території.