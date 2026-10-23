У Вашингтоні завершили перевірку підозрілого предмета біля посольства України, загрози немає

Американські правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмета, виявленого напередодні біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні, загрози він не становить, повідомили в українському МЗС.
"За результатами перевірки американські правоохоронці повідомили, що виявлений біля посольства предмет не становить загрози, територія навколо дипустанови розблокована", – йдеться у повідомленні відомства журналістам.
У МЗС додали, що прийом відвідувачів невдовзі буде відновлений.
Раніше МЗС України повідомило, що у п'ятницю біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий.
З метою безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території.