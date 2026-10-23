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У Вашингтоні завершили перевірку підозрілого предмета біля посольства України, загрози немає

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Американські правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмета, виявленого напередодні біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні, загрози він не становить, повідомили в українському МЗС.

"За результатами перевірки американські правоохоронці повідомили, що виявлений біля посольства предмет не становить загрози, територія навколо дипустанови розблокована", – йдеться у повідомленні відомства журналістам.

У МЗС додали, що прийом відвідувачів невдовзі буде відновлений.

Раніше МЗС України повідомило, що у п'ятницю біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий.

З метою безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#консульство #інцидент #сша #перевірка #предмет
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