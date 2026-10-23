На підконтрольну територію повернулись ще 5 дітей з ТОТ Херсонщини, вже 235 з початку року – ОВА

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще п'ятьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області: двоє дівчат та троє хлопців віком від 15 до 17 років.

"Одна з врятованих – 16-річна дівчинка, яка пережила озброєний обшук російських військових, під час якого вони забрали її батька. Під погрозами її змусили навчатися в російській школі, де залучали до пропагандистських заходів, навчали розбирати зброю та змушували виступати перед російськими військовими", – написав Прокудін в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, нині діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

"З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 235 дітей із тимчасово окупованої Херсонщини", – розповів очільник обладміністрації.

Прокудін повідомив, що повернення дітей відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine, а сама робота з повернення дітей триває в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

В кінці вересня керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомляв, що в Україну в рамках ініціативи з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2 тис 616 дітей, з них 673 повернулися у цьому році. Прокудін тоді повідомляв про 190 дітей, яких з початку року вдалося повернули лише з тимчасово окупованої частини Херсонської області.