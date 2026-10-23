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Трамп заявив, що "не має жодного уявлення", хто стоїть за рішенням про обмеження доступу до Starlink в Україні

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President Donald Trump in the Cabinet Room
President Donald Trump in the Cabinet Room | Фото: Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто віддав наказ про обмеження доступу до Starlink в Україні.

"Я не маю жодного уявлення. Навіть якби знав, я б вам не сказав. Навіщо мені це розповідати?" – сказав Трамп у відповідь на запитання журналіста, передає Clash Report.

Він додав, що "якщо виникне проблема, я її вирішу".

"Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, мені доведеться це зробити, але поки що я цього не робив. Якщо проблему не вирішено, я з ним поговорю. Я чув, що її вже вирішили", – резюмував Трамп.

Як повідомлялось, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас Трамп не підтвердив і не спростував, чи телефонував Маску з цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

Український волонтер Сергій Стерненко написав в соцмережі Х 23 жовтня: "Деякі підрозділи Збройних сил України повідомили, що послуга відновлена для польотів на швидкостях вище раніше встановлених лімітів. Однак це стосується далеко не всіх місій. Деякі з них були порушені через те, що в певних випадках обмеження залишаються чинними".

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#starlink #обмеження #доступ
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