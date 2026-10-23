Понад 500 "азовців" лишаються в полоні – Прокопенко

Бригадний генерал, командир угруповання військ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко повідомив про повернення 35 бійців "Азову" в рамках обміну військовополоненими з РФ в п'ятницю, при цьому зазначив, що понад 500 досі лишаються в російському полоні.

"Сьогодні відбувся довгоочікуваний обмін військовополоненими, під час якого додому повернулись 61 військовослужбовець в/ч 3057, із них 35 бійців ОЗСП "Азов"… У полоні залишаються понад 500 азовців. Продовжуємо працювати над поверненням кожного із них", – написав Прокопенко у Facebook.

Він зазначив, що звільнені після надскладної 86-денної оборони Маріуполя провели в російському полоні більше чотирьох років. "Під щоденними тортурами, в нелюдських умовах ви витримали страшні випробування і продемонстрували силу духу та стійкість українського воїна", – повідомив командир "Азова".

Прокопенко наголосив, що обміни мають бути систематичними, а робота над ними мають бути "нашим спільним державним пріоритетом".

Як повідомлялося, в Україну з російського полону в п'ятницю повернулися 270 українців, серед яких військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці "Азову", прикордонники та представники інших складових Сил оборони, а також дев'ять цивільних. 221 з 270 звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, 72 з них брали участь в боях за "Азовсталь", а п'ятеро пережили теракт росіян в Оленівці Донецької області.