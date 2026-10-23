Поблизу Румунії затонуло судно під прапором Коморських Островів: загинув український моряк, четверо у лікарні – МЗС

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель українського моряка внаслідок затоплення судна KHORYV поблизу румунської Констанци.

"Поблизу румунського міста Констанца затонуло судно KHORYV, яке прямувало з турецького порту під прапором Коморських Островів. На борту перебували 14 членів екіпажу. За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона.

Посольство України в Румунії отримало інформацію від румунської сторони про одного загиблого моряка – громадянина України", – повідомили у пресслужбі МЗС.

У відомстві зазначили, що ще двоє членів екіпажу – громадян України - не потребують медичної допомоги. Четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні. МЗС подякувало румунським службам за порятунок українців.

"Посольство продовжує встановлювати обставини інциденту, місцеперебування та стан здоров'я врятованих громадян, підтримує зв'язок із компетентними органами Румунії", – йдеться у повідомленні.