Біля входу до дипустанови України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет, ухвалене рішення про тимчасову евакуацію – МЗС

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у п'ятницю біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий.

"З метою безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території. Були викликані американські правоохоронці та вибухотехніки, які наразі проводять необхідні перевірки", – повідомили у відомстві журналістам.

У МЗС зазначили, що посольство у взаємодії з американською стороною з'ясовуватиме обставини інциденту.

"Перепрошуємо за незручності в усіх відвідувачів дипустанови. Робота буде відновлена одразу після завершення необхідних процедур", – йдеться у повідомленні.