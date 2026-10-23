Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Біля входу до дипустанови України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет, ухвалене рішення про тимчасову евакуацію – МЗС

1 хв читати
Додати як джерело

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у п'ятницю біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий.

"З метою безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території. Були викликані американські правоохоронці та вибухотехніки, які наразі проводять необхідні перевірки", – повідомили у відомстві журналістам.

У МЗС зазначили, що посольство у взаємодії з американською стороною з'ясовуватиме обставини інциденту.

"Перепрошуємо за незручності в усіх відвідувачів дипустанови. Робота буде відновлена одразу після завершення необхідних процедур", – йдеться у повідомленні.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#консульство #інцидент #сша #предмет
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ