Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування Олешків – Арахамія

Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки та його околиць. Її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки допомоги, повідомив глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

"Для досягнення цієї мети в найближчий час буде досягнуто режиму припинення вогню, про що повідомила перша леді США Меланія Трамп. Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп. Висловлюємо їм щиру вдячність", – написав Арахамія в телеграм-каналі.

Він додав, що подробиці щодо проведення операції, а також інформацію про хід самої операції може надавати уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець.