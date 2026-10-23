Війна забрала цього року життя 2960 цивільних, серед них 87 дітей – в.о. генпрокурора

Загибель 19 тис. 349 цивільних українців встановлено з початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема 762 дітей, повідомив в.о генерального прокурора України Антон Ковальський у Facebook в п'ятницю.

За його словами, понад 55 тисяч людей отримали поранення. Понад 19 тисяч українських дітей було примусово переміщено державною-агресором.

З початку поточного 2026 року встановлено загибель 2 тис 960 цивільних, серед яких 87 дітей. Ще 16 тис 316 мирних жителів зазнали поранень, у тому числі 668 дітей, що складає майже 30% від загальної кількості поранених цивільних, зафіксованих за весь період повномасштабної збройної агресії.

"У 2026 році за вчинення воєнних злочинів вироки отримали 84 особи. Серед засуджених цього року – 54 російські військові, з них – 8 командирів. Ще 261 особі повідомлено про підозру… Загалом в Україні зареєстровано понад 266 тисяч воєнних злочинів. Засуджено 317 осіб", – повідомив Ковальський, зазначивши при цьому, що масштаб агресії РФ не вимірюється кількістю кримінальних проваджень.

Він повідомив про зустріч з українськими та міжнародними партнерами, які допомагають у притягненні винних до відповідальності, та обговорив з ними спільні зусилля для подальшої роботи.

"Для мене важливо, щоб відповідальність за ці злочини не відкладалася до завершення війни. Ми маємо одночасно документувати нові злочини, доводити до суду вже розслідувані провадження та забезпечувати можливість притягнення до відповідальності тих, хто сьогодні перебуває поза досяжністю українського правосуддя. Це робота на роки", – сказав в.о. генпрокурора.

До зустрічі долучилися координатори та представники Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів (АСА) – Клінт Вільямсон (ICJI), Вейн Джордаш (GRC), Клаудіо Пала (КМЄС), Тінна Голетіані (PravoJustice4EU), Сергій Дрозач (IDLO), а також експерти Global Rights Compliance, Project Expedite Justice, Justice Rapid Response, Truth Hounds, Ukrainian Legal Advisory Group та The Reckoning Project.

Ковальський повідомив, що вже запроваджено єдині стандарти розслідування катувань, незаконного позбавлення волі, депортації та примусового переміщення людей, розроблено модельний обвинувальний акт щодо нападів на цивільне населення, а цього тижня набула чинності спільна Інструкція щодо розслідування сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом.

"Наступний етап – реалізація Стратегії кримінального переслідування за міжнародні злочини на 2026-2028 роки. Серед наших пріоритетів також створення Реєстру потерпілих від воєнних злочинів, визначення чітких критеріїв пріоритетності кримінальних проваджень, впровадження цифрових інструментів для аналізу великих масивів доказів та розвиток системи підтримки потерпілих і свідків", – анонсував він.