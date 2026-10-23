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У Дніпрі є загиблий внаслідок удару по приватному сектору, поранених вже 5 – ОВА

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Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по приватному сектору в місті Дніпро у п'ятницю зросла до п'яти, один з них у важкому стані також стало відомо про одного загиблого.

"Щойно з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіло загиблої людини. Кількість поранених через атаку росіян на передмістя зросла до 5. Усі поранені зараз у лікарні. 26-річний чоловік у вкрай тяжкому стані", – написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Телеграм.

Як повідомлялося, окупанти атакували в Дніпрі критичну інфраструктуру, а після цього завдали удару по приватному сектору. Був зруйнований один приватний будинок і пошкоджені щонайменше п'ять. Раніше було відомо про двох постраждалих.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #жертви #обстріл
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