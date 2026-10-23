Порошенко повідомив про передачу 5 комплексів "Ай-Петрі" для захисту Києва

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав українським військовим підрозділам п'ять комплексів передачі даних та радіоелектронної боротьби (ПДТР) "Ай-Петрі" для посилення захисту Києва від повітряних атак російських окупантів.

"Сьогодні передаємо керівництву Сухопутних військ та іншим підрозділам п'ять комплексів, виготовлених коштом субвенції міста Києва. Дякую київській громаді та Київській міській раді за таку взаємодію. Усі вони прикриватимуть повітряний простір столиці", – написав Порошенко у Facebook в п'ятницю.

За його словами, з кінця вересня – початку жовтня ворог застосовує нову тактику, до якої Україна виявилася не зовсім готовою: масово застосовує реактивні "Шахеди" й нові багатоканальні антени "Комета", які значно ускладнюють роботу українських засобів радіоелектронної боротьби та ПДТР.

"Це потребує концентрації зусиль, постійної модернізації та вдосконалення технологій, змушує нас переходити на роботу у три зміни, релокувати виробництво, зокрема в підземні цехи. Модернізуємо не лише засоби протидії технічній розвідці, а й радіоелектронну розвідку: пеленгатори, нові високочастотні підсилювачі та випромінювачі. Вони за правильного застосування переривають мережевий зв'язок і засліплюють засоби атаки", – розповів Порошенко.

Як повідомлялося, народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з осені 2023 року інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних силах України. До складу кожного комплексу входить сам засіб протидії ворожим розвідкам, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони України, а 29 червня того ж року повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів. 9 вересня 2026 року ПДТР "Ай-Петрі" був уперше представлений на виставці з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026, який пройшов в польському Кельце.

Як повідомлялося, внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на четвер, 22 жовтня, наслідки зафіксовано у шести з десяти адміністративних районах столиці. Повідомлялося про одного загиблого та 24 постраждалих, з них 16 госпіталізовано.

За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та 210 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Основним напрямком удару став Київ. Станом на 9:00, протиповітряною обороною було збито та подавлено 181 ворожий БпЛА (з них 87 реактивних), але було зафіксовано влучання на 32 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях. Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" з касетною боєголовкою для удару по центру Києва.

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 140 зі 176 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну.