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Меланія Трамп домоглася припинення вогню між РФ та Україною 29 жовтня для Олешків – Білий дім

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Меланія Трамп домоглася припинення вогню між РФ та Україною 29 жовтня для Олешків – Білий дім
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між Росією та Україною, яке поширюється на місто Олешки, повідомляє Білий дім.

"Обидві країни домовилися тимчасово припинити всі військові дії в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор", – йдеться в повідомленні.

Локальне перемир'я набере чинності 29 жовтня 2026 року.

"Ситуація в Олешках є вкрай тяжкою. Олешки – це місто на передовій, яке перебуває на межі катастрофи. Населення, що залишилося в Олешках, складається переважно з людей похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Мешканці Олешок мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і терплять регулярні військові атаки. Було цілком очевидно, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу до міста та евакуювати людей похилого віку було б неможливо", – наголосила Трамп.

Зазначається, що Меланія Трамп та її представник безпосередньо співпрацювали з керівництвом Росії та України з метою визначення умов локального перемир’я. Перша леді, виконуючи офіційну роль ексклюзивного посередника, ініціювала переговори з обома країнами та узгодила між сторонами цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.

"Невійськові, цивільні лідери обох країн спільно відвідають мешканців Олешків у їхніх домівках та визначать, якої допомоги вони потребують. Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення. Я передбачаю, що дехто захоче поїхати до Росії, а дехто – до України", – сказала Трамп, додавши, що дії російських та українських команд на місці буде супроводжувати неупереджена американська медіаорганізація.

"Це відіграє важливу роль у забезпеченні того, щоб побажання кожної родини були неухильно дотримані", – наголосила вона.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#олешки #рф #припинення_вогню #меланія_трамп
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