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Події

Окупанти знову завдали удару по Дніпру, горить приватний сектор, є поранені – ОВА

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Декілька жителів міста Дніпро отримали поранення внаслідок удару російських окупантів у п'ятницю, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Ворог вкотре за день завдав удару по Дніпру. Сталося займання у приватному секторі. Попередньо, є поранені", – написав Ганжа в Телеграм, не уточнивши кількості поранених та по якому району міста поцілили окупанти.

Раніше в п'ятницю повідомлялося, що окупанти атакували критичну інфраструктуру Дніпра. Інформації про постраждалих не було.

Перед тим зранку війська РФ майже 20 разів атакували дронами Дніпропетровську область, двоє людей було поранено, пошкоджено житло, в Дніпрі – інфраструктура.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #постраждалі #обстріл
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