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На порталі "УЗ Веземо" відтепер доступна інформація щодо статусу руху та можливі запізнення приміських поїздів

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АТ "Укрзалізниця" запустило на офіційному порталі "УЗ Веземо" можливість перевірити статус руху та можливе запізнення не тільки поїздів далекого сполучення, а відтепер й приміських.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці" у телеграм-каналі в п'ятницю, для того аби скористатися відповідною опцією слід перейти на портал "УЗ Веземо", де буде вказано розділи "Дальні поїзди" та "Приміські поїзди".

Серед іншого на порталі передбачена інформація щодо затримок, які розраховані автоматично й можуть змінюватись. Зокрема, під час тривог, евакуацій та об'їздів затримка потягів зростає, при пришвидшенні поїзда – скорочується.

Автор

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#портал #уз #послуга #уз_веземо
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