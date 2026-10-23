МВС: поза освітнім процесом шкільні укриття доступні для населення

Під час очного навчання у школах пріоритет доступу до укриттів мають учні та працівники закладу, поза освітнім процесом шкільні укриття є доступними для населення, а за рішенням місцевих органів влади можуть використовуватися і учнями, і населенням одночасно, пояснюють в МВС України.

"Укриття у школах залишатимуться доступними для населення", – йдеться в повідомленні в МВС із роз'ясненням постанови Кабінету міністрів, якою, зокрема, впорядковано вже чинні вимоги щодо використання укриттів у закладах освіти.

"Нагадуємо, що під час очного навчання у школах пріоритет доступу до захисної споруди мають учні та працівники закладу. Водночас поза освітнім процесом шкільні укриття залишатимуться доступними для населення відповідно до встановленого порядку", – наголосили в міністерстві.

Крім цього, як зауважили у відомстві, за рішенням місцевих органів влади укриття в школах можуть використовуватись "для одночасного укриття учасників освітнього процесу та населення". При цьому в таких укриттях учні і населення розміщуються у відокремлених приміщеннях.

Щодо захисних споруд у дитячих садочках, то, як наголошують в МВС, такі укриття використовуються для захисту учасників освітнього процесу.