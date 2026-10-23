Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару в Чернігові зросла до 25 осіб – МВА

В Чернігові кількість постраждалих внаслідок російської атаки в п'ятницю, 23 жовтня, зросла до 25 осіб, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"За попередньою інформацією, 16 осіб звернулися по медичну допомогу до бригад швидкої на місці події, ще 8 людей транспортували до лікарні", – написав Брижинський в телеграм-каналі.

Раніше Брижинський повідомляв про удар по терміналу "Нової пошти" на півночі міста. За його словами, підприємство зазнало руйнувань, попередньо, під завалами перебували люди. Повідомлялося про одного загиблого та 16 поранених.