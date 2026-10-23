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Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару в Чернігові зросла до 25 осіб – МВА

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В Чернігові кількість постраждалих внаслідок російської атаки в п'ятницю, 23 жовтня, зросла до 25 осіб, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"За попередньою інформацією, 16 осіб звернулися по медичну допомогу до бригад швидкої на місці події, ще 8 людей транспортували до лікарні", – написав Брижинський в телеграм-каналі.

Раніше Брижинський повідомляв про удар по терміналу "Нової пошти" на півночі міста. За його словами, підприємство зазнало руйнувань, попередньо, під завалами перебували люди. Повідомлялося про одного загиблого та 16 поранених.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #чернігів #кількість
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