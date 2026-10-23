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Лубінець: Наймолодшому звільненому з полону українському військовому 24 роки, найстаршому – 63 роки

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Наймолодшому українському військовому, звільненому з російського полону в межах обміну 270 громадян, виповнилося 24 роки, найстаршому – 63 роки, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Щодо додаткових даних: Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63 роки. Один із повернутих має день народження завтра – він відсвяткує його на рідній землі. Оборонцю виповниться 60 років", – написав Лубінець у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що під час цього обміну вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових, серед них 86 засуджених та один оборонець щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

"Загалом додому повертаються військові ЗСУ, у тому числі ТрО, НГУ, ДПСУ. Також уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець "Айдару"", – повідомив Лубінець.

Він додав, що двоє захисників, яких повернули, потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках.

Крім того, додому вдалося повернути тяжкохворих і тяжкопоранених військових.

"По кількох із них, які перебувають у критичному стані, я неодноразово звертався до російської сторони.  Усі повернуті були підтверджені в полоні через МКЧХ та з інших джерел", – наголосив уповноважений з прав людини.

За його словами, "уся ця робота – результат кількамісячних перемовин робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої входить й Офіс Омбудсмана України". Процес триває за дорученням президента.

"Загалом цей обмін показує, що наші пріоритети незмінні: повертаємо додому тих, хто в полоні найдовше, тяжкохворих, тяжкопоранених. Також на порядку денному категорії цивільних, і тих, хто в неволі ще з 2014 року", – наголосив він.

У свою чергу, керівник Офісу президента Кирило Буданов подякував США й ОАЕ за важливу роль у процесі визволення українців.

"Особлива вдячність усім, хто домігся звільнення 74-річного Стівена Габбарда, громадянина США, який жив в Ізюмі на Харківщині та викладав англійську мову. Його росіяни так само незаконно засудили й катували", – написав він у соцмережі Х.

Він також подякував Силам оборони України за взяття в полон російських окупантів, що дає Україні змогу повертати своїх воїнів із полону.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#обмін #полонені #рф
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