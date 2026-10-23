У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час

У ніч із суботи на неділю, 25 жовтня, о 4:00 Київ разом із усією країною перейде на зимовий час, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

В КМДА наголошують, що переведення стрілок є серйозним викликом для організму і може негативно вплинути на самопочуття людей, які мають хронічні захворювання, порушення сну, проблеми із серцево-судинною системою, а також на людей старшого віку та дітей.

"Для комфортного переходу на зимовий час варто дотримуватись рекомендацій, які допоможуть легше перенести зміну графіків: поступово зміщувати час сну. Починати лягати спати та прокидатися на 15-20 хвилин пізніше вже за кілька днів до переведення стрілок; більше бувати на денному світлі. Гуляти парками чи скверами у світлу пору доби щонайменше 20-30 хвилин щодня. Денне світло регулює рівень мелатоніну, що допомагає подолати денну сонливість, а ходьба ефективно знижує рівень стресу; стежити за режимом харчування. Ситний сніданок одразу після пробудження "запустить" організм. Намагатися обідати та вечеряти у визначений час, щоб швидше налаштувати нові внутрішні біоритми", – йдеться у повідомленні.

Крім того, рекомендується обмежувати гаджети перед сном. Лікарі наполегливо радять дбати про свій психоемоційний стан у цей період. Відмовитись від гортання стрічки новин і використання смартфонів за годину до сну, щоб покращити його якість;

Також зменшити фізичні й емоційні навантаження. У перші дні після переходу не слід робити виснажливі тренування та складні завдання. Тілу потрібен час, щоб звикнути до нового ритму життя.