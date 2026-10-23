Реєстри Мін'юсту будуть недоступні через оновлення програмного забезпечення з 23 до 26 жовтня

Єдині та державні реєстри, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, будуть тимчасово недоступні з 22:00 23 жовтня до 08:00 26 жовтня 2026 року через планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення, пов'язані з набранням чинності Законом № 4833-IX, повідомляє пресслужба Мін'юсту в п'ятницю.

"Для впровадження оновлень, пов'язаних із набранням чинності Законом № 4833-IX, ДП "НАІС" буде проводити планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів", – ідеться в повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що обмеження також можуть вплинути на доступність пов'язаних із реєстрами електронних послуг, та закликали врахувати цю інформацію під час планування звернень і отримання послуг.